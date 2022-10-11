«Встал в один ряд с Усамой бен Ладеном»: Володин приравнял Зеленского к международным террористам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский встал в один ряд с международными террористами, отдавая приказы на совершение терактов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 11 октября.

— Чаша терпения переполнилась. Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту, — отметил он.

По словам Володина, действия украинского лидера привели к страданиям мирных жителей, а отдавая приказы на совершение терактов, он встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. При этом Запад спонсирует терроризм, постоянно выделяя военную помощь Украине.

Также в своем Telegram-канале он напомнил известное во всем мире правило — с террористами не договариваются.

4 октября Байден во время телефонного разговора с Зеленским сообщил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 625 миллионов долларов. Уточняется, что в рамках поддержки Штаты предоставят киевским властям «дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили».