Андрей Бочкарев: За три года в Москве планируется построить 18 станций метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В период с 2023 по 2025 год в столице построят 18 станций и 38,9 километра линий метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 13 октября.

— В столице активно продолжается строительство метро. В скором времени планируется в полном объеме завершить работы по возведению Большой кольцевой линии, однако уже сегодня ведутся работы по другим радиальным веткам метро, — отметил он.

Новые участки построят на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, также появится новая Троицкая ветка метро и станция «Суворовская» на Кольцевой линии. Кроме того, специалисты начнут возведение Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

До этого стало известно, что на станции Большой кольцевой линии метро «Печатники» смонтировали 17 эскалаторов. Так, 11 эскалаторов смонтированы в вестибюле № 1, а еще шесть — в вестибюле № 2. Подъемники в первом вестибюле обеспечат подъем пассажиров с двух уровней станционного комплекса.