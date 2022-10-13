В России выявили 15 477 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 15 477 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 13 октября.

Так, за указанный период в России зафиксировали 101 летальный исход от коронавируса. При этом 1825 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы. Примечательно, что это на 0,7 процента больше в сравнении с 12 октября.

Фото: Telegram / СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 30 793 человека. Как отмечается на портале, этот показатель на 1,3 процента больше по сравнению с предыдущим днем.

Недавно доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, нужно ли опасаться роста числа заражений, распространяющейся мутировавшей формы «омикрона» — нового варианта COVID-19 «цербер».

Аграновский пояснил, что штаммы группы «омикрон» являются очень заразными, но при этом число смертей т него остается на низком уровне. Специалист также подчеркнул необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции.