Боррель: Ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный ответ

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Ядерная атака России против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 13 октября.

По его словам, на данный момент существует ядерная угроза.

— Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину, — ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ — не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны, — отметил он.

Также глава европейской дипломатии добавил, что ответ Запада уничтожит российскую армию, передает РИА Новости.

Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО.

Также он рассказал, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Он отметил, что риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер. Кроме того, использование подобного вооружения не приведет к победе той или иной стороны, а лишь развяжет ядерную войну, которую нельзя допустить.