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Москвичи назвали топ-5 городов для путешествий на автобусе

Евгений Белоусов
Город
Москвичи назвали топ-5 городов для путешествий на автобусе
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, вл75 Карта всех событий

Пассажиры столичного автовокзала Центральный назвали топ-5 городов для путешествий на автобусе. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Московскими автовокзалами пользуется каждый четвертый житель столицы — это показал наш последний соцопрос. Самый популярный — автовокзал «Центральный» у метро «Щелковская», — говорится в сообщении.

В топ-5 городов для путешествий вошли: Рязань, Санкт-Петербург, Тула, Владимир и Ярославль.

На столичных автовокзалах есть удобные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, кафе, автоматы с перекусами и напитками, а также камеры хранения, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Недавно стало известно, что свыше 400 ультрабыстрых зарядных станций, предназначенных для электробусов, установят в Москве в ближайшие несколько лет. Так, в следующем году для увеличения числа маршрутов электробусов в столице добавят 270 станций. Они позволяют подзарядить электробус за 6–10 минут.

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