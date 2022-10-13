Москвичи назвали топ-5 городов для путешествий на автобусе

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, вл75 Карта всех событий

Пассажиры столичного автовокзала Центральный назвали топ-5 городов для путешествий на автобусе. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Московскими автовокзалами пользуется каждый четвертый житель столицы — это показал наш последний соцопрос. Самый популярный — автовокзал «Центральный» у метро «Щелковская», — говорится в сообщении.

В топ-5 городов для путешествий вошли: Рязань, Санкт-Петербург, Тула, Владимир и Ярославль.

На столичных автовокзалах есть удобные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, кафе, автоматы с перекусами и напитками, а также камеры хранения, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Недавно стало известно, что свыше 400 ультрабыстрых зарядных станций, предназначенных для электробусов, установят в Москве в ближайшие несколько лет. Так, в следующем году для увеличения числа маршрутов электробусов в столице добавят 270 станций. Они позволяют подзарядить электробус за 6–10 минут.