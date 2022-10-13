Почти 500 домов расселят по реновации на северо-востоке Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В рамках программы реновации около 800 тысяч квадратных метров жилья проектируют и строят на северо-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 13 октября.

По его словам, на этапе строительства находятся 27 домов, еще 23 — строятся. Специалисты ведут работы в 15 районах, среди которых Северное и Южное Медведково, Бабушкинский, Алексеевский, Алтуфьевский, Лосиноостровский, Марьина Роща, Свиблово, Отрадное, Останкинский, Бибирево, Лианозово, Марфино, Ярославский и Бутырский.

Уже 30 новостроек начали заселять на территории округа, а всего предстоит расселить 499 домов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. Для новоселов создадут комфортную городскую среду. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.