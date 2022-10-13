Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти 500 домов расселят по реновации на северо-востоке Москвы

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти 500 домов расселят по реновации на северо-востоке Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В рамках программы реновации около 800 тысяч квадратных метров жилья проектируют и строят на северо-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 13 октября.

По его словам, на этапе строительства находятся 27 домов, еще 23 — строятся. Специалисты ведут работы в 15 районах, среди которых Северное и Южное Медведково, Бабушкинский, Алексеевский, Алтуфьевский, Лосиноостровский, Марьина Роща, Свиблово, Отрадное, Останкинский, Бибирево, Лианозово, Марфино, Ярославский и Бутырский.

Уже 30 новостроек начали заселять на территории округа, а всего предстоит расселить 499 домов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. Для новоселов создадут комфортную городскую среду. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.

Жилье Реновация Северо-Восточный административный округ (СВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте