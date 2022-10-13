Почти шесть гектаров общественного пространства освободили от самостроя в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие девять месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости демонтировала в Москве почти две тысячи незаконных построек. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил начальник Госинспекции Иван Бобров.

— С начала года специалисты нашего ведомства выявили 2898 объектов самовольного строительства площадью 1062 тысячи квадратных метров. На начальном этапе было пресечено свыше 50 фактов возведения самостроя, — заявил он.

По словам Боброва, по итогам работы в городе было освобождено 5,8 гектара территорий общего пользования. Теперь на месте самостроя появляются детские и спортивные площадки, небольшие озелененные территории и скверы, а также места для отдыха и прогулок.

Уточняется, что большую часть объектов самостроя, 45 процентов, составляют отдельные здания и строения. Еще 35 процентов — пристройки, надстройки и мансарды. Основное количество самостроя приходится на магазины, склады и производственные объекты, офисы, а также автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

Начальник Госинспекции также добавил, что в этом году по инициативе инспекции в реестр ветхих и аварийных зданий было включено 1432 новых объекта. Это 70 процентов от общего объема выявленных строений за предыдущие два года.

В сентябре сотрудники Госинспекции обнаружили и демонтировали незаконные сооружения на крыше торгового центра в столичном районе Чертаново Северное. Четыре металлических постройки общей площадью 72 квадратных метра были обнаружены на кровле двухэтажного здания на Балаклавском проспекте с помощью квадрокоптеров.