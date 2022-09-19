Самострой на крыше ТЦ демонтировали на юге Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Балаклавский проспект, 5А Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции обнаружили и демонтировали незаконные сооружения на крыше торгового центра в столичном районе Чертаново Северное. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 19 сентября.

Уточняется, что четыре металлических постройки общей площадью 72 квадратных метра были обнаружены на кровле двухэтажного здания на Балаклавском проспекте с помощью квадрокоптеров.

— Строения возвели без получения необходимых согласований и разрешительной документации. Любая незаконная надстройка на крыше здания создает дополнительную небезопасную нагрузку на конструктив, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он отметил, что к настоящему времени нарушение устранено, оперативно приняты меры по демонтажу незаконных сооружений на кровле торгового центра.