Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Самострой на крыше ТЦ демонтировали на юге Москвы

Георгий Соланович
Город
Самострой на крыше ТЦ демонтировали на юге Москвы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Балаклавский проспект, 5А Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции обнаружили и демонтировали незаконные сооружения на крыше торгового центра в столичном районе Чертаново Северное. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 19 сентября.

Уточняется, что четыре металлических постройки общей площадью 72 квадратных метра были обнаружены на кровле двухэтажного здания на Балаклавском проспекте с помощью квадрокоптеров.

— Строения возвели без получения необходимых согласований и разрешительной документации. Любая незаконная надстройка на крыше здания создает дополнительную небезопасную нагрузку на конструктив, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он отметил, что к настоящему времени нарушение устранено, оперативно приняты меры по демонтажу незаконных сооружений на кровле торгового центра.

Благоустройство Москва Район Чертаново Северное
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте