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Минобороны сообщило об освобождении из плена 20 военнослужащих России

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об освобождении из плена 20 военнослужащих России
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В результате обмена пленными с Украиной в Россию вернулись 20 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны в четверг, 13 октября.

— В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в данный момент освобожденным оказывается психологическая и медицинская помощь. При этом подчеркивается, что в ближайшее время их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации.

22 сентября в Минобороны сообщили, что в Россию в результате обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине. Они уже размещены в специальных учреждениях, где им предоставят всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Он также рассказал, что Медведчук до задержания активно содействовал освобождению из украинского плена солдат республики.

Украина Обмен пленными Минобороны
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