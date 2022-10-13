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XIII Съезд Союза журналистов России пройдет в Москве

Оксана Васильева
Общество
XIII Съезд Союза журналистов России пройдет в Москве
Фото: Анастасия Голдабина/ пресс-служба СЖР

XIII Съезд Союза журналистов России пройдет в столице 29 октября. Представители профессионального сообщества Москвы будут представлены на съезде 13 делегатами, в том числе председателем самого многочисленного из региональных отделений Союза журналистов России, Павлом Гусевым. Также в число делегатов вошли: главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, главный редактор газеты «Труд» Валерий Симонов, директор по стратегическому развитию медиапроектов Rambler Group Георгий Каптелин, заместитель генерального директора «ИТАР-ТАСС» Михаил Гусман, Первый заместитель главного редактора «Российской газеты» Игорь Черняк, Первый секретарь Московского отделения СЖР Ева Куренная и другие.

Делегаты, которые примут участие в Съезде союза журналистов, были определены в ходе конференции Московского регионального отделения Союза журналистов России 7 октября. На конференции Павел Гусев также озвучил вопросы, которые будут решаться на предстоящем Съезде. Среди них: избрание Председателя Союза журналистов России, изменение структуры организации (помимо региональных появятся местные территориальные отделения). Юридические лица после утверждения Устава также смогут быть членами СЖР. Будут утверждены новые положения о порядке приёма и исключения новых членов, о вступительных и членских взносах.

Также на Съезде будут определены приоритетные направления деятельности

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