В Госдуме предложат дать «Почте России» исключительное право на доставку пенсий

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В Госдуму скоро внесут законопроект, дающий «Почте России» исключительное право на доставку пенсий. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.

— Сегодня из 11,9 миллиона человек, получающих пенсию наличными, а не через банк, 10,4 миллиона (87 процентов) обслуживаются почтой. 1,5 миллиона пенсионерам пенсию приносят альтернативные доставщики, забирающие самые выгодные участки работы, — заявил он.

По словам Хинштейна, не всегда и не везде частные компании работают добросовестно. Бывают случаи, уточнил он, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей.

Благодаря созданию единого оператора, по мнению парламентария, устранится несправедливость и будет наведен порядок в этой сфере. Почта получит 1,5 миллиона новых клиентов, написал Хинштейн в Telegram-канале.

Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что часть пенсионной выплаты могут удержать при наличии у человека задолженности. Однако в России запрещено взыскивать с пенсий более 50 процентов в счет суммы долга на законодательном уровне.