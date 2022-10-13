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Молодежный гастрономический фестиваль пройдет в Москве 18 октября

Георгий Соланович
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Молодежный гастрономический фестиваль пройдет в Москве 18 октября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Покров» пройдет 18 октября в здании правительства Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в четверг, 13 октября.

— В нем примут участие молодые специалисты из столицы и других регионов России. В рамках мероприятия состоятся соревнования учащихся колледжей сферы услуг, которые продемонстрируют свое мастерство в приготовлении покровских ярмарочных блюд и поделятся знаниями об истории праздника, блюдах праздничного стола и их приготовлении, — отметили в департаменте.

На мероприятие также пригласили знаменитых шеф-кондитеров. Среди них будет проведен конкурс в номинации «Декор свадебного торта».

20 сентября в Москве открылась 31-я международная осенняя выставка производителей и поставщиков продуктов питания WorldFood. На ней представили новинки индустрии: румяные яблоки, разноцветные сладкие перцы, пузатые баклажаны и цитрусы.

Много стендов представляли продукты, богатые витаминами и другими полезными веществами. Столичный регион традиционно имел одно из самых широких представительств.

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