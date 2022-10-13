Мишустин: Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты

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На заседании правительства России было принято решение о дополнительных выплатах семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 октября.

— По инициативе президента ежемесячные выплаты назначаются на ребят от трех до семи лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. Сегодня дополнительно выделим регионам 29 млрд рублей на такую помощь, — сказал председатель правительства.

Также он добавил, что особое внимание будет уделяться и многодетным семьям. Им будет выделено дополнительное финансирование в размере шести миллиардов рублей на текущий год, сообщается на сайте правительства России.

Министр труда России Антон Котяков заявил, что страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8 процента.

Подобное позволит увеличить их средний размер до 21 864 рублей — выше уровня инфляции 2022 года. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как еще законным методом можно повысить свою пенсию.

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына подчеркнула, что самый логичный способ увеличения пенсии заключается в продолжении работы.