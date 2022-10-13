Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву придет «глубокая осень»

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Уже на следующей неделе погода в Москве значительно ухудшится и в город придет глубокая осень. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Природа с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени, — сказал он.

По словам синоптика, уже в понедельник, 17 октября, начнутся дожди, а также усилится ветер. В начале недели ночами температура воздуха будет опускаться до 1 градуса. При этом в дневное время столбики термометров будут подниматься 12 градусов.

Однако в среду, 19 октября, Тишковец обещает холодный атмосферный фронт. Температура в течение суток понизится до 4 градусов тепла.

После этого будет только холоднее. Так, под утро столбики термометров опустятся до минусовых температур, написал Тишковец в Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. Он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в связи с антициклоном к концу недели в столичном регионе может потеплеть до 14 градусов.