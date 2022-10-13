Дептранс опубликует итоговые правила пользования МСД в ноябре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Дептранс Москвы опубликует итоговые правила пользования Московским скоростным диаметром (МСД) к 1 ноября. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Роман Латыпов в четверг, 13 октября.

— К 1 ноября опубликуем итоговые правила и формулу, как будет работать оплата, — сказал представитель ведомства.

Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и Подмосковья будет бесплатным, подчеркнул он. При этом любой проезд, даже для транспортных средств, которые имеют иногородние знаки, если эти транспортные средства едут не транзитом, также будет бесплатным, отметил он.

Латыпов подчеркнул, что основная цель проекта — не сбор денег, а защита жителей районов столицы от транзита, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство южного участка МСД до МКАД будет завершено в 2023 году. Дорога соединяет Павелецкое направление и МКАД, она находится в активной стадии строительства. Глава города уточнил, что уже построено примерно свыше половины всех объемов, как и на ЮВХ.