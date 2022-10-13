В ЦОДД спрогнозировали суточную пропускную способность МСД в 2023 году

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Ежедневно по Московскому скоростному диаметру (МСД) в 2023 году будет проезжать более 400 тысяч автомобилей. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

— На текущий момент передвигается по МСД (в сутки — прим. «ВМ») 249 тысяч транспортных средств. Если смотреть на полное развитие Московского скоростного диаметра, которое мы планируем в 2023 году, то количество прогнозированных транспортных средств будет более 400 тысяч, — сказал глава ведомства.

По словам Кизлыка, МСД к этому времени войдет в тройку ключевых дорог города Москвы. Он также отметил, что 74 процента автомобилистов начинают свою поездку внутри столицы и далее используют именно МСД, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство южного участка МСД до МКАД будет завершено в 2023 году.

Дорога соединяет Павелецкое направление и МКАД, она находится в активной стадии строительства. Глава города уточнил, что уже построено примерно свыше половины всех объемов, как и на ЮВХ.