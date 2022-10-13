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IKEA уволила 10 из 12 тысяч сотрудников магазинов в России

Георгий Соланович
Экономика
IKEA уволила 10 из 12 тысяч сотрудников магазинов в России
Фото: Pexels

IKEA уволила 10 тысяч из 12 тысяч своих сотрудников в России. Об этом сообщил глава холдинга Ingka (владеет большинством магазинов сети в мире) Йеспер Бродин в четверг, 13 октября.

— Нам «пришлось попрощаться» примерно с 10 тысячами из 12 тысяч своих сотрудников розничной торговли в российских магазинах ИКЕА, — цитирует Бродина агентство AFP.

Представители компании IKEA сообщили, что холдинг продаст все фабрики на территории России. Заводы располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». По его словам, у шведского ретейлера в стране локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров.

Центр занятости населения «Моя работа» активно взаимодействует с ретейлером IKEA на фоне массового высвобождения ее сотрудников. Уволенным уже подобрали вакансии в других организациях.

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