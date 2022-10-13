Молодой человек пытался совратить девочку на севере столицы

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Россия, Москва, улица Куусинена Карта всех событий

Мужчина попытался совратить малолетнюю девочку на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 13 октября.

По ее словам, преступление было совершено 11 октября, недалеко от подъезда жилого дома на улице Куусинена. Злоумышленник подошел к малолетнему ребенку и совершил действия сексуального характера. Девочка закричала и отбежала, чем отпугнула преступника.

Придя домой, ребенок обо всем рассказал родителям. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Сотрудники СК совместно с оперативниками уголовного розыска вскоре определили местоположение подозреваемого и задержали его. Им оказался 22-летний молодой человек.

В четверг, 13 октября, следствие запросит у Савеловского суда меру пресечения в отношении фигуранта, связанную с лишением свободы.

Еще одно похожее преступление было совершено на западе столицы. Мужчина изнасиловал ребенка, угрожая расправой его матери.