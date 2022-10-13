Как изменится страховая пенсия после зимней индексации

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Для неработающих пенсионеров после планируемой Минтрудом индексации увеличится размер страховой пенсии по старости. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По словам эксперта, в 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составлял 19 017 рублей. Теперь эту цифру увеличат на 4,8 процента:

— Процедура индексации пенсии российских граждан осуществляется в начале первого месяца года. Так как в 2022-м наблюдалась инфляция и произошел резкий рост цен, в госведомствах приняли решение произвести поэтапное повышение пенсий, что позволит сохранить доходы неработающих граждан.

Эксперт напомнил, что социальные и страховые пенсии этим летом уже были проиндексированы по поручению российского президента Владимира Путина. И теперь очередная индексация ожидается 1 января 2023 года, уточнил Рязанский.

Средняя прибавка, учитывая все предыдущие и предстоящие индексации, позволит повысить пенсионные надбавки в среднем на 15 процентов:

— Следовательно, с 2023 года средний размер пенсий по старости достигнет суммы 21 864 рубля.

В начале текущего года эта сумма не превышала 19 017 рублей, но после проведения летней индексации она составила 20 864 рубля, добавил эксперт.

Повышение страховых пенсий на 4,8 процента обеспечит в среднем прибавку в размере тысячи рублей и превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта, уточнил спикер.

Какие еще ожидаются перемены в сфере пенсионной системы, пока неизвестно, заключил эксперт.