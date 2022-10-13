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Склад с боеприпасами взорвался в Белгородской области

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Склад с боеприпасами взорвался в Белгородской области
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Склад с боеприпасами был подорван после обстрела ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг, 13 октября.

— В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация, — сказал политик.

Местных жителей в настоящее время стали вывозить на безопасное расстояние, уточнил он. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

Оперативные службы, как и глава района Владимир Перцев, находятся на месте происшествия, написал Гладков в Telegram-канале.

13 октября в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея.

Информации о погибших и пострадавших нет. Позднее Гладков добавил, что дом получил некритические разрушения, несмотря то что серьезно пострадал техэтаж.

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