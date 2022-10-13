Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трамваи № 4л, 4п и 46 в Москве объединят в новый маршрут

Георгий Соланович
Город
Трамваи № 4л, 4п и 46 в Москве объединят в новый маршрут
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Богородское Карта всех событий

Трамваи № 4л, 4п и 46 с 15 октября объединят в новый маршрут № 4, что увеличит транспортную доступность жителям района Богородское. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— Три трамвайных маршрута объединили в один № 4 — благодаря этому интервалы движения транспорта составят около 10 минут, время ожидания снизится вдвое. При этом все основные транспортные связи сохранятся, а у жителей Богородского появится быстрый маршрут до будущей станции БКЛ, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Трамваи № 4л, 4п и 46 в Москве объединят в новый маршрут Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Telegram-канале ведомства пояснили, что маршрут № 4 пройдет через семь районов города — от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Курского вокзала.

До этого сообщалось, что в течение пяти лет в Москве закупили более 500 новых трамваев. Кроме того, в столице на 14 процентов увеличился штат водителей трамваев, а их зарплата выросла и в настоящее время достигает 100 тысяч рублей.

Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте