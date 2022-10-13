Трамваи № 4л, 4п и 46 в Москве объединят в новый маршрут

Трамваи № 4л, 4п и 46 с 15 октября объединят в новый маршрут № 4, что увеличит транспортную доступность жителям района Богородское. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.
— Три трамвайных маршрута объединили в один № 4 — благодаря этому интервалы движения транспорта составят около 10 минут, время ожидания снизится вдвое. При этом все основные транспортные связи сохранятся, а у жителей Богородского появится быстрый маршрут до будущей станции БКЛ, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.
В Telegram-канале ведомства пояснили, что маршрут № 4 пройдет через семь районов города — от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Курского вокзала.
До этого сообщалось, что в течение пяти лет в Москве закупили более 500 новых трамваев. Кроме того, в столице на 14 процентов увеличился штат водителей трамваев, а их зарплата выросла и в настоящее время достигает 100 тысяч рублей.