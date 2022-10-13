Американского бизнесмена Носиковски арестовали в Москве по делу о мошенничестве

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Тверской районный суд отправил в СИЗО владельца компании LD Cool, американского бизнесмена Дэвида Носиковски. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 13 октября.

Уточняется, что предприниматель подозревается в совершении преступления по статье УК «Мошенничество». Он был арестован на 26 суток, то есть до 6 ноября 2022 года.

До этого сообщалось, что бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина приговорили к трем годам колонии общего режима за мошенничество.

Такое решение вынес Замоскворецкий районный суд города Москвы с учетом позиции государственного обвинителя. Подсудимый и сам признал свою вину, он был взят под стражу в зале суда.

Ларина осудили по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».