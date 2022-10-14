Против Клавы Коки просят возбудить дело об оскорблении чувств верующих

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Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить творчество певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий и возбудить в отношении нее уголовное дело. По заявлению фонда следователи инициировали проверку.

Скандал по поводу выступления артистки «возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке» начался в начале сентября во Владивостоке после концерта, который был посвящен Дню знаний. Тогда местные жители обвинили Коку в «развращении несовершеннолетних в вульгарной одежде» и попросили региональное надзорное ведомство проверить действия певицы. Сама звезда отвергла все обвинения, заявив, что не знала, что фоном сценической площадки организаторы выбрали православный храм, а само ее выступление прошло в плаще.

В фонде подтвердили факт подачи соответствующего заявления и заявили, что «следствие даст объективную оценку творчеству певицы», сообщает ТАСС.

— Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих, — сказал директор фонда Александр Карабанов.

Статья УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» предусматривает максимальное наказание до года лишения свободы.

Журналист Отар Кушанашвили удивился волне негодования в обществе после концерта Коки во Владивостоке и поддержал певицу. Он отметил, что организация концерта, внешний вид и список песен утверждались организаторами.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Вечерней Москвой» отозвался о личности Клавы Коки. По его словам, певица не достойна и секунды внимания слушателей, так как человек с таким именем не может иметь творчества.