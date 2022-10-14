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Рогов: Иностранные наемники попали в ловушку в Запорожской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов: Иностранные наемники попали в ловушку в Запорожской области
Фото: gur.gov.ua

Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Об этом сообщил в пятницу, 14 октября, член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Западные наемники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около десяти человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой, — рассказал он в Telegram-канале.

Рогов опубликовал видео с нашлемной камеры погибшего наемника. Он отметил, что наемники получили серьезный отпор. По его словам, у них были раненые и погибшие.

— Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек», — сообщил Рогов.

Ранее он заявлял, что в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области воюют наемники из 34 стран.

12 октября Рогов обвинил Украину в подготовке захвата ЗАЭС. Задачами солдат ВСУ, объяснил он, были определение позиций сил Запорожской области и выявление опорных пунктов безопасности.

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