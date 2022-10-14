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В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

Юлия Курганова
В мире
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Фото: Pixabay / Jorono

Режим контртеррористической операции ввели в Белоруссии. Об этом сообщил в пятницу, 14 октября, глава министерства иностранных дел республики Владимир Макей.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции, — заявил он в интервью изданию «Известия».

Макей подтвердил наличие информации, что «отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси». Он отметил, что принятые меры необходимы для безопасности народа, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».

— В нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Поэтому и вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств, — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Минск не будет участвовать ни в каких боевых действиях до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница Белоруссии. Об этом 13 октября сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, западные страны сейчас прилагают все усилия, чтобы «столкнуть лбами» славянские народы.

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