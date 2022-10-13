«Дадим отпор»: в Совбезе Белоруссии назвали условие участия в боевых действиях

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Минск не будет участвовать ни в каких боевых действиях до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница Белоруссии. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

— Различная фейковая информация, ищут другие варианты, но Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор, — заявил он.

По словам Вольфовича, западные страны сейчас прилагают все усилия, чтобы «столкнуть лбами» славянские народы. Запад также все больше старается найти рычаги и способы влияния для того, чтобы втянуть Белоруссию в военные действия, передает слова госсекретаря РИА Новости.

До этого сообщалось, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск.

Кроме того, 10 октября Лукашенко начал проводить совещание с военными и силовиками. Уточняется, что оно началось в 11:00 по московскому времени. В рамках встречи он заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии со стороны Украины.