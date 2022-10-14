Interia: В Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за беженцев с Украины

Фото: depositphotos

Этот год в Польше оказался рекордным по новым случаям заражений ВИЧ. В Министерстве здравоохранения страны считают, что из-за «изменения социального поведения» граждан и наплыва беженцев с Украины число заражений может значительно увеличиться. Об этом сообщается на портале Interia.

— Новейшие данные, представленные Национальным институтом общественного здравоохранения — Государственным исследовательским институтом, не оставляют никаких сомнений — нынешний год является рекордным по зарегистрированным новым случаям заражений ВИЧ, — сказано в публикации.

Так, с января по сентябрь в Польше выявили 1678 заражений ВИЧ, при этом до сих пор количество вновь выявленных случаев только два раза превышало отметку в полторы тысячи — в 2019-м и в 2017-м годах.

Одной из причин роста заболеваний польский Минздрав называет влияние пандемии коронавируса, которая повлекла за собой ограничение в вопросе диагностики и профилактики. При этом ведомство заявило, что число заражений может вырасти в ближайшее время из-за «изменения социального поведения в сексуальной сфере» среди граждан и наплыва беженцев с Украины.

Уточняется, что с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов украинских беженцев.

11 октября сообщалось, что жители немецкого города Лейпциг на антикризисном митинге потребовали от беженцев с Украины и сторонников эскалации отношений с РФ уехать из ФРГ. Так, группа демонстрантов, несогласных с политикой Германии в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.