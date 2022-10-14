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Молочникова после развода с Варнавой уже заметили с новой возлюбленной

Юлия Курганова
Общество
Молочникова после развода с Варнавой уже заметили с новой возлюбленной
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Режиссера Александра Молочникова, который совсем недавно развелся с актрисой Екатериной Варнавой, увидели в Центральном парке в Нью-Йорке в обнимку с продюсером Софьей Капковой. Эту информацию обнародовал Telegram-канал «Тушите свет».

Отмечается, что режиссера заметили на днях прогуливающегося в компании Капковой, которая является основательницей Центра документального кино. Продюсер старше нового возлюбленного на 13 лет, у нее есть дочь от предыдущего брака.

Молочников два года был в отношениях с Варнавой. В недавнем интервью он признался, что весной они поженились, но вскоре после этого решили расстаться. Капкова два раза была замужем. Первым ее супругом был политик Дмитрий Гудков, вторым — бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.

В настоящее время Молочников находится в Соединенных Штатах. Его новая избранница тоже покинула Россию до лучших времен. Сами знаменитости пока никак не отреагировали на сообщения СМИ о том, что между ними роман.

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