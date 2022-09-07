Режиссер Александр Молочников рассказал, что был женат на Екатерине Варнаве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский режиссер Александр Молочников рассказал, что в марте 2022 года женился на юмористке Екатерине Варнаве.

По его словам, они планировали совместных детей и хотели переехать в Соединенные Штаты.

Молочников добавил, что официальный брак мог помочь Екатерине перебраться в США вместе с возлюбленным, так как сам режиссер имеет американский паспорт.

По словам Молочникова, к настоящему моменту их брак с Варнавой уже распался, поэтому ему пришлось переехать в Штаты одному, передает Super.ru.

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