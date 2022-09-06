«Могилку прикупила?»: как россияне отреагировали на возвращение Пугачевой в Россию

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В конце августа Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась из Израиля в Россию. Ее супруг Максим Галкин между тем переехал в Австралию. Реакция россиян и пользователей Сети на возвращение «женщины, которая поет», оказалась неоднозначной. Среди положительных комментариев встретилось довольно много критических и злобных пожеланий. «Вечерняя Москва» собрала самые яркие сообщения пользователей, обратившихся к звезде.

Сама певица свое путешествие на Землю обетованную сразу после начала спецоперации объясняла острой необходимостью пройти лечение и отдохнуть. Вернувшись в Россию, она заявила, что собирается наводить порядок в своей голове и в других. Ее менеджер сообщил СМИ, что артистка давно вернулась в страну, но концертной деятельностью заниматься не будет.

А вот вернется ли супруг Пугачевой — тайна за семью печатями. СМИ ранее даже сообщали, что финансовые дела у пары идут отнюдь не гладко и супруги задумываются над продажей замка в Подмосковье.

1 сентября 73-летняя артистка лично привезла сына Гарри и дочь Лизу в одно из столичных элитных учебных заведений. Почти сразу после возвращения в РФ звезда сообщила о своем желании набить «кое-кому морду».

Далеко не все обрадовались сообщению о том, что знаменитая исполнительница «Миллиона алых роз» вернулась в Россию. Некоторые пользователи Сети посчитали, что она здесь не нужна, обвинив артистку в том, что та покинула страну в тяжелые времена.

«Старая мафиози от эстрады вроде бы себе в Израиле могилку прикупила? Чего приперлась-то опять в Россию?», — написала пользовательница популярной социальной сети Любовь Иванова.

«Куда ей выступать? Кому-то интересна бабушка на сцене? Пусть уже сидит спокойно в кругу семьи и близких людей», — заметила Дуняша Морозова.

«Когда у страны трудные времена, нужно быть со страной. Не стоять в стороне. Не вредить... В трудные времена всем надо держаться вместе... У нас очень много «товарищей», которые думают только о себе — как бы им плохо не было», — возмутился Ravil Salakhov.

«Вот уже старая калоша! Из машины вылезает еле-еле, но все выделывается, ноги задирает», — написала Olga Yur'eva под видео, где Пугачева демонстративно выходит из Chevrolet Express белого цвета.

«Предательница. Лишить гражданства. Женщина с низкой социальной ответственностью», — написал Андрей Петров.

«Пусть обратно едет!», — высказался Павел Павел.

«Зачем? Чего не хватало там? Россия в таких не нуждается», — убеждена Екатерина Садовская.

«Я бы ее пешком отправил, тогда бы эта «сущь» поняла кто как живет!», — убежден еще один Павел.

Не пророчит счастливой жизни Алле Борисовне и Ольга Савельева, которая указала в своем комментарии, что у Пугачевой незавидная участь.

«Теперь ее судьба — мелькать в пабликах, а не блистать перед камерами центральных каналов. Такой позорный закат карьеры... Показательно то, что день рождения у нее 15 апреля был и всегда освещался СМИ помпезно, с поздравлениями коллег по шоу-бизнесу. Сейчас — полная тишина. От нее отвернулись, умрет в забвении...», — написала пользовательница Сети.

«Старая кляча!», — отозвался Yevgeniy Zhuk о певице.

Алена Кузнецова назвала артистку «мерзкой бабкой с мерзкими повадками».

В то же время у Примадонны нашлись и заступники, которые пытались защитить имя и репутацию певицы в словесной борьбе с ее недоброжелателями.

«Господи, как вас коробит-то от зависти, что кто-то может уехать, может приехать, а вы — так и останетесь жить. Убогие вы существа. Смешно читать вас», — ответил злопыхателям Пугачевой Сергей Зайцев.

«Если она свободный человек, то может ездить куда хочет и когда хочет! Говорить что хочет! Жить где хочет, спать с кем хочет!», — прокомментировал Игорь Володин.

А вот пользователь Александр Вафин и вовсе не понял, почему на артистку взъелись: «Я вот искал в интернете, что именно она сказала, сделала отрицательного. Честно скажу — не нашел. Подскажите где глянуть».

А вот Дмитрий Шумилов предположил, что певица приехала замолвить словечко за мужа.

«На переговоры приехала. Одна. За Галкина хлопотать. И детям в школу надо», — написал он.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» поразмышлял о судьбах звезд, вернувшихся на Родину. Он выразил мнение, что артисты, покинувшие территорию России этой весной, «должны понести наказание».

Соседов также высказался о том, почему личность Пугачевой так обсуждается в СМИ. Он предположил, что это «заказ сверху».