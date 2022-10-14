Степашин заявил, что Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила президента РФ Владимира Путина подписать Минские соглашения. Без них Россия могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению так называемой «Новороссии» от нацистов. Об этом сообщил бывший председатель российского правительства Сергей Степашин.

— Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения, когда мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сейчас по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, канцлер Германии обратилась: «Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться», — рассказал он.

Степашин отметил, что за годы президентства Путин стал «более жестким».

— Он меня менял на посту премьер-министра. Я помню, как мы думали и надеялись, что действительно с Западом задружились по-взрослому. Я на это рассчитывал, и покойный Борис Николаевич Ельцин, и президент, — добавил он.

По словам бывшего премьер-министра, Путин встречался с президентом Соединенных Штатов, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии, с которыми договаривался по вопросам расширения НАТО и невооружения бывших стран Варшавского договора, которые в итоге не выполнялись.

— Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну, — цитирует Степашина РИА Новости.

Степашин рассказал, может ли кто-то заменить Путина на посту президента. По его мнению, в настоящее время в стране нет замены Путину. Поэтому глава государства будет вынужден остаться на своем посту вне зависимости от его желания, особенно на фоне частичной мобилизации.