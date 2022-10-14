Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 22 октября

Елена Самойлова
Общество
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 22 октября
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 22 октября. Об этом сообщили в Росавиации в пятницу, 14 октября.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Как отмечается, аэропорты в других городах России работают штатно.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Самару. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково.

Кроме того, лоукостер с ноября 2022 года приступит к выполнению полетов из аэропорта Шереметьево. Так, в предстоящем зимнем сезоне рейсы будут осуществляться через терминал В. При этом в начале продаж авиакомпания предложит более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам.

Аэропорты Россия Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте