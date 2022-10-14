Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 22 октября

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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 22 октября. Об этом сообщили в Росавиации в пятницу, 14 октября.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Как отмечается, аэропорты в других городах России работают штатно.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Самару. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково.

Кроме того, лоукостер с ноября 2022 года приступит к выполнению полетов из аэропорта Шереметьево. Так, в предстоящем зимнем сезоне рейсы будут осуществляться через терминал В. При этом в начале продаж авиакомпания предложит более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам.