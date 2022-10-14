Интерактивная игра-симулятор строительства появилась на портале «Строим просто»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Посетители портала «Строим просто» могут создать виртуальную новостройку по программе реновации в интерактивном сервисе «Симулятор строительства». Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 14 октября.

По его словам, теперь любой желающий может поучаствовать в реализации проекта по программе реновации. Задача игрока — виртуально переселить жителей из ветхого дома в новый и заняться благоустройством.

В симуляторе семь уровней, соответствующих настоящим этапам переселения: «Выбор округа», «Голосование жителей», «Выбор стартовой площадки», «Строительство дома», «Переселение жителей», «Инфраструктурные объекты» и «Финал». За соблюдение верной последовательности действий участнику начисляются виртуальные баллы.

Интерактивный симулятор был разработан командой ГБУ «Мосстройинформ», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. Для новоселов создадут комфортную городскую среду. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.