Сергунина: Музею-панораме «Бородинская битва» исполняется 60 лет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музею-панораме «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте исполняется 60 лет. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 14 октября.

— Учреждение активно занимается наукой и просвещением, использует в работе современные технологии. В его фондах хранится почти 45 тысяч предметов, в том числе документы, рукописи и произведения искусства того времени, — сказала представитель мэрии.

Сергунина поздравила коллектив учреждения с юбилеем и поблагодарила за вклад в сохранение истории. Так, 16 октября в музее состоится познавательная программа «День панорамы».

1/2 Фото: Музей-панорама «Бородинская битва» 2/2 Фото: Музей-панорама «Бородинская битва»

Гостей ожидают уникальные экспонаты, экскурсии и лекции. Музей-панорама открылся в октябре 1962 года, став вместе с «Кутузовской избой» частью историко-мемориального комплекса, посвященного Отечественной войне 1812 года.

При этом панорама «Бородино» авторства русского художника Франца Рубо известна во всем мире. Полотно планируется отреставрировать по отечественной технологии без демонтажа.

Работы пройдут в присутствии посетителей, что позволит не закрывать музей. В рамках познавательной программы 16 октября в 12:00 состоится экскурсия «За кулисами панорамы», которая познакомит с историей панорамы «Бородино».

Слушатели лекции «Вокруг света с панорамой», которая пройдет в 13:30, узнают о появлении жанра и его развитии. При этом в 15:00 посетители узнают об альтернативных проектах здания музея и художественных приемах архитекторов-шестидесятников в рамках лекции «Форма времени. Советский модернизм в архитектуре».

Для посещения мероприятий необходимо приобрести билет и зарегистрироваться по телефону +7 (499) 148-19-27.