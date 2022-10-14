Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергунина: Музею-панораме «Бородинская битва» исполняется 60 лет

Василий Плиткин
Город
Сергунина: Музею-панораме «Бородинская битва» исполняется 60 лет
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музею-панораме «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте исполняется 60 лет. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 14 октября.

— Учреждение активно занимается наукой и просвещением, использует в работе современные технологии. В его фондах хранится почти 45 тысяч предметов, в том числе документы, рукописи и произведения искусства того времени, — сказала представитель мэрии.

Сергунина поздравила коллектив учреждения с юбилеем и поблагодарила за вклад в сохранение истории. Так, 16 октября в музее состоится познавательная программа «День панорамы».

Фото: Музей-панорама «Бородинская битва»
1/2
Фото: Музей-панорама «Бородинская битва»
Фото: Музей-панорама «Бородинская битва»
2/2
Фото: Музей-панорама «Бородинская битва»

Гостей ожидают уникальные экспонаты, экскурсии и лекции. Музей-панорама открылся в октябре 1962 года, став вместе с «Кутузовской избой» частью историко-мемориального комплекса, посвященного Отечественной войне 1812 года.

При этом панорама «Бородино» авторства русского художника Франца Рубо известна во всем мире. Полотно планируется отреставрировать по отечественной технологии без демонтажа.

Работы пройдут в присутствии посетителей, что позволит не закрывать музей. В рамках познавательной программы 16 октября в 12:00 состоится экскурсия «За кулисами панорамы», которая познакомит с историей панорамы «Бородино».

Слушатели лекции «Вокруг света с панорамой», которая пройдет в 13:30, узнают о появлении жанра и его развитии. При этом в 15:00 посетители узнают об альтернативных проектах здания музея и художественных приемах архитекторов-шестидесятников в рамках лекции «Форма времени. Советский модернизм в архитектуре».

Для посещения мероприятий необходимо приобрести билет и зарегистрироваться по телефону +7 (499) 148-19-27.

Наталья Сергунина Москва Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте