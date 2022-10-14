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Приметы и советы

Новый поток акселератора социальных проектов посвятят сфере образования, спорта и медицины

Евгений Белоусов
Город
Новый поток акселератора социальных проектов посвятят сфере образования, спорта и медицины
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Фонд поддержки социальных проектов принимает заявки на участие в новой акселерационной программе. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

— Рынок конкурентный и разнообразный, однако есть и узкие ниши для социальных предпринимателей, например инклюзивное образование. После обучения участникам будет гораздо проще достичь устойчивости и масштабировать свой социальный бизнес, — заявил он.

По словам Фурсина, акселерационная программа — очно-дистанционный цикл обучающих мероприятий. Стать ее участником могут зарегистрированные предприятия малого и среднего бизнеса, проекты которых находятся в стадии запуска или реализации и имеют потенциал роста.

В программу войдут сессии с ведущими экспертами по развитию социального бизнеса. По итогам обучения бизнесмены представят проекты партнерам и инвесторам. Сферы для третьего акселератора выбрали потому, что такие проекты уже участвовали в обучающих программах и продемонстрировали хорошие успехи.

Так, например, автор проекта Татьяна Зиновьева по итогам обучения провела работу с социальными сетями и увеличила число обращений от потенциальных клиентов в 10 раз, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого горожан пригласили пройти обучение в столичной школе социального предпринимателя. Образовательную программу подготовили Фонд поддержки социальных проектов совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Уточняется, что новый этап программы начался 30 сентября. Однако присоединиться к занятиям можно и сейчас. Через два месяца участники представят свои проекты экспертному сообществу. Специалисты дадут обратную связь и персональные рекомендации.

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