Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психолог Суркова рассказала, как избежать ссор с ребенком

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Суркова рассказала, как избежать ссор с ребенком
Фото: pexels.com/pixabay.com

Семейный психолог Лариса Суркова рассказала, как избежать ссор с ребенком.

Эксперт отметила, что как бы сильно не хотелось показать свои эмоции в ссоре, для ребенка родитель — это опора. Поэтому важно брать ответственность на себя и самим переводить конфликт в диалоговую позицию.

— Своим клиентам я предлагаю такой эксперимент: во время семейной ссоры включать камеру, а затем посмотреть на свои эмоции со стороны. И людям хватает 20 секунд, чтобы понять свои ошибки в поведении, — отметила она в комментарии ФАН.

Родитель во время ссоры не должен превращаться в ребенка: кричать, махать руками. Также не стоит прибегать к манипуляциям.

До этого клинический психолог Инна Макарова пояснила, почему люди часто используют нецензурную лексику в ссорах и стрессовых ситуациях. По словам эксперта, это заменяет физическую агрессию, передает Nation news.

С начала года более 2,5 тысячи человек обратились в столичные семейные центры, чтобы научиться выстраивать дружеские отношения между детьми с большой разницей в возрасте.

ссора Дети Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте