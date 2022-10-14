Сотрудники микрофинансовых компаний два года обманывали клиентов

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Преступная группа обманывала клиентов подконтрольных злоумышленникам микрофинансовых компаний в течение двух лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 14 октября.

По ее словам, с 2019 по 2021 год МФК «Поколение», «Ценность», «Будьте богаты», «Аварийка», «Твои наличные» и «ББ Финанс» обманывали заемщиков, в том числе и социально не защищенных. Согласно схеме, компании вели свою деятельность в интернете. Они получали персональные данные клиентов и перечисляли им лишь часть от запрошенной суммы. После этого сотрудники организаций изменяли условия сделки в личных кабинетах жертв, а затем угрозами расправы или распространения порочащей информации вынуждали заемщиков отдавать свое имущество якобы в счет погашения задолженности.

Вскоре по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой».

По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Иркутска 1985 года рождения. По местам его регистрации и проживания были проведены обыски и изъяты технические устройства, носители информации и другие предметы, сохранившие следы незаконной деятельности.

Этих улик хватило для изобличения всех соучастников. Руководителю группы, Н. Штрелю, предъявлено обвинение.

В пятницу, 14 октября, следствие намеренно ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Еще один случай мошенничества произошел в Подмосковье. Пенсионерка поверила аферистам и лишилась квартиры и 800 тысяч рублей.