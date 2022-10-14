Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Многодетным родителям дали отсрочку от частичной мобилизации

Евгений Белоусов
Общество
Многодетным родителям дали отсрочку от частичной мобилизации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет уже доведено до военкоматов. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Такое решение принято и доведено до военных комиссариатов. Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры, — заявил он.

В этом направлении будет продолжена совместная работа, добавил Картаполов в своем Telegram-канале.

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу в оперативном порядке довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по вопросам предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Госдума Мобилизация Россия Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте