Многодетным родителям дали отсрочку от частичной мобилизации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет уже доведено до военкоматов. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Такое решение принято и доведено до военных комиссариатов. Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры, — заявил он.

В этом направлении будет продолжена совместная работа, добавил Картаполов в своем Telegram-канале.

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу в оперативном порядке довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по вопросам предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».