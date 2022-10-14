Москвичей проверят на знания об архитектуре и истории московских усадеб

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» открылся 11-й выпуск «Большой викторины», темой которого стали усадьбы Москвы. Участникам викторины предстоит ответить на восемь вопросов. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

— Мы всегда стремимся к тому, чтобы москвичи, участвуя в «Большой викторине», не только могли вспомнить то, что они уже знают, но и получили стимул найти новую и интересную для себя информацию, — заявил он.

Так, участникам потребуется ответить на вопрос, как называют усадьбу фон Рекк москвичи, и выяснить, какой элемент интерьера кинотеатра «Художественный» восстановили, взяв реплику из обстановки дома Федора Шехтеля.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в Москве находится множество исторических усадебных комплексов.

Уточняется, что выпуски «Большой викторины» выходят в «Активном гражданине» по пятницам каждые две недели, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно о том, что в проекте «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в которых москвичи смогут предложить варианты названий для 45 улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных.

Кроме того, недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, где москвичи выбрали лучшее название для акции бесплатных экскурсий по городу, которая проводится дважды в год и приурочена ко Дню гида и ко Дню туризма.