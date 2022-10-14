Более 120 домов расселили по программе реновации жилья с начала года

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С января по октябрь текущего года по программе реновации жилья в Москве расселили 126 жилых домов во всех административных округах. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 14 октября.

— Последними были расселены дома на Бескудниковском бульваре на севере столицы и в Боровском проезде на западе, — рассказал он.

По словам Левкина, всего с начала реализации программы реновации в Москве уже расселили 273 жилых дома. За счет увеличивающихся темпов расселения и демонтажа старых зданий освобождаются территории для строительства нового и современного жилья для участников программы, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. Для новоселов создадут комфортную городскую среду. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.

Кроме того, в Лосиноостровском районе на улице Изумрудной возведут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершаются работы по устройству фундаментной плиты, строители приступили к возведению подземных монолитных конструкций.