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Многофункциональный технологический кластер «Образцово» появится в районе Марьина Роща

Елена Самойлова
Город
Многофункциональный технологический кластер «Образцово» появится в районе Марьина Роща
Фото: stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Образцова, 9с9 Карта всех событий

На базе Российского университета транспорта появится многофункциональный технологический кластер «Образцово» в районе Марьина Роща, где будут реконструированы существующие здания и построены новые. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Современный образовательный кластер расположится рядом с основным зданием вуза на улице Образцова.

— Наполнение его будет самым разнообразным и направлено на всестороннее развитие как вуза, так и прилегающей территории. Уверена, что со временем район вокруг него станет прекрасным многофункциональным пространством, включенным в активную городскую жизнь, — рассказала Княжевская.

Первый объект с физкультурно-оздоровительным комплексом и подземным гаражом появится по адресу Минаевский переулок, дом 2. Кроме того, будет проведена реконструкция дома культуры университета и строительство учебно-лабораторного комплекса с библиотекой и архивным хранилищем на участке по Новосущевской улице, дом 24.

Также будет реконструирован учебный корпус по адресу Новосущевская улица, дом 22, строение 3. Как уточнила председатель Москомархитектуры, там появятся аудитории, кафедры и конгресс-центр.

13 октября правительство Москвы утвердило городскую Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. Так, инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами: кластером «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» и Национальным космическим центром. А ведущий технический вуз России, МГТУ им. Баумана, получит новый кампус.

Район Марьина Роща Москва Вузы Архитектура
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