Инвестор построит многофункциональный комплекс на Алтуфьевском шоссе

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

До конца текущего года в столичном районе Отрадное на торги выставят участок площадью 0,95 гектара. Инвестор сможет возвести на нем многофункциональный комплекс. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Победитель аукциона сможет построить здесь многофункциональный комплекс общей площадью 30,4 тысячи квадратных метров, где смогут разместиться офисы, различные магазины и кафе, — заявил он.

По словам Гамана, срок строительства объекта составит 10 лет и восемь месяцев. Сам участок имеет хорошую транспортную доступность. Так, рядом с ним находятся Алтуфьевское шоссе и станция Дегунино первого Московского центрального диаметра, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что на базе Российского университета транспорта появится многофункциональный технологический кластер «Образцово» в районе Марьина Роща, где будут реконструированы существующие здания и построены новые.

13 октября правительство Москвы утвердило городскую Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. Так, инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами: кластером «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» и Национальным космическим центром. А ведущий технический вуз России, МГТУ им. Баумана, получит новый кампус.