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Двое мужчин за один день спрыгнули на пути в метро, чтобы перейти на другую платформу

Степан Жирнов
Происшествия
Двое мужчин за один день спрыгнули на пути в метро, чтобы перейти на другую платформу
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Технопарк Карта всех событий

Двое мужчин за один день в разное время спрыгнули на пути столичного метрополитена для того, чтобы перейти на другую платформу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 14 октября.

По ее словам, инциденты произошли на станции метро «Технопарк» Замоскворецкой линии. Днем сократить дорогу решил 34-летний житель Брянской области. Он дождался, когда поезд уйдет, и спрыгнул на пути, чтобы перейти на противоположную платформу.

Ночью того же дня такой «трюк» проделал 29-летний иногородний мужчина, который при этом был пьян.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Обоих нарушителей задержала полиция. В их отношении были составлены административные протоколы по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

Суд назначил мужчинам наказание в виде административного ареста на двое суток.

Другой любитель спрыгивать на жесткие пути в метро был задержан 30 сентября. Мужчина поднял с рельс потерянные наушники и получил 20 тысяч рублей штрафа.

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