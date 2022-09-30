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Мужчина спрыгнул на пути в метро за наушниками и получил 20 тысяч рублей штрафа

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина спрыгнул на пути в метро за наушниками и получил 20 тысяч рублей штрафа
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Россия, Москва, Кольцевая линия, метро Парк культуры Карта всех событий

Мужчина спрыгнул на пути в столичном метро и получил 20 тысяч рублей штрафа. Об этом Вечерней Москве сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 30 сентября.

По его словам, инцидент произошел ночью на станции «Парк Культуры» Сокольнической линии. Пассажир дождался, пока уедет поезд и спрыгнул с платформы на жесткий путь, чтобы достать упавшие наушники.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мужчина благополучно выбрался при помощи своего спутника, и его здоровье не пострадало. Но за нарушение требований транспортной безопасности его задержали сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, которым о случившемся сообщил дежурный по станции.

В отношении 26-летнего нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности, совершенное умышленно». Суд оштрафовал молодого человека на 20 тысяч рублей.

Другой инцидент произошел на станции метро «Царицыно». Молодой человек пытался проникнуть на станцию бесплатно и разбил створку турникета.

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