«Никакого обвала»: аналитик Юденков дал прогноз по курсу рубля до конца года

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Российский рубль в ближайшие несколько месяцев сохранит статус одной из самых устойчивых валют. И лишь к концу года возможно небольшое проседание отечественной валюты по отношению к доллару. Такое мнение высказал финансовый аналитик Юрий Юденков.

По его словам, на сегодняшний день рубль сохраняет статус благонадежной валюты, несмотря на геополитические кризисы:

— Более того, нет никаких оснований для резкого обвала рубля. В течение двух ближайших месяцев российская валюта не упадет ниже отметки в 70 рублей за американский доллар. Казалось бы, геополитическая ситуация должна была складываться против рубля, но у рынка свои правила.

Серьезные изменения в судьбе отечественной валюты могут произойти к концу текущего года, предположил Юденков:

— Сейчас постепенно нарастает импорт, многие начинают активно покупать валюту и закрывать бюджет. Пожалуй, эта ситуация как раз может поспособствовать росту и укреплению американского доллара. Но даже при таком раскладе, скорее всего, стоимость доллара к 1 января не превысит отметки в 70 рублей.

Периодичными волнами отечественная валюта в течение ближайших двух месяцев будет слабеть, а потом вновь укрепляться, но никакого обвала рубля, по словам аналитика, не предвидится.

В настоящее время за доллар дают 64 рубля. С начала текущего года американская валюта потеряла к рублю 14,85 процента своей стоимости, а евро — 25,58 процента, заключил аналитик.