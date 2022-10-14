Пассажир МЦД погиб под поездом, пытаясь перебежать пути

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Силикатная Карта всех событий

Человек погиб, пытаясь перебежать пути перед прибывающим поездом на станции МЦД «Силикатная». Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

Мужчина погиб в четверг, 13 октября. Около 22 часов поезд «Иволга» подходил к станции, двигаясь в сторону столицы. Один из пассажиров спрыгнул на пути и попытался перелезть на платформу, к которой прибывал состав.

ПВ этот момент машинист подал звуковой сигнал. Мужчина на предупреждение никак не отреагировал, а стал взбираться на платформу.

Залезть пострадавший не успел. Его зажало между поездом и перроном, в результате чего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Машинист поезда предположил, что пассажир был пьян, так как он не реагировал на звуковой сигнал и не попытался спасти свою жизнь, сообщает «МК».

По данному факту Западное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета России проводит проверку.

Еще одна трагедия на транспорте произошла в Подмосковье 8 октября. Поезд дальнего следования насмерть сбил женщину 1987 года рождения.