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Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Подмосковье

Евгений Жуков
Происшествия
Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Раменском районе Московской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

— На пешеходном настиле у платформы Совхоз в Раменском районе Московской области пассажирским поездом сообщением Адлер — Москва смертельно травмирована женщина 1987 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции и следователи приступили к выяснению обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

В конце сентября произошел похожий случай. Мужчина погиб под поездом в подмосковном Подольске недалеко от городской станции.

Также на железнодорожном переезде недалеко от станции Сандаловое Курского направления поезд сбил девочку в конце августа. Она пересекала нерегулируемый переезд на питбайке.

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