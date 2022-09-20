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Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Подольск Карта всех событий

Мужчина погиб под поездом в подмосковном Подольске, недалеко от городской станции. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

Пешеход попал под состав, следовавший из Санкт-Петербурга в Адлер.

— Сегодня в 5:20 в районе станции «Подольск» Курского направления Московской железной дороги пассажирским поездом сообщением Санкт-Петербург - Адлер смертельно травмирован мужчина, — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, которое цитирует агентство «Москва».

На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции и следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Другой случай гибели человека под поездом произошел в Подмосковье 7 августа. Трагедия произошла недалеко от станции Сандаловое Курского направления, состав насмерть сбил 12-летнюю девочку на мотоцикле.

Подмосковье Московская область Смерть МВД Подольск
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