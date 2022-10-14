«Мои действия правильные»: Путин заявил, что не жалеет о начале спецоперации

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин заявил, что нисколько не жалеет о решении начать специальную военную операцию на Украине.

— Мои действия правильные и своевременные, — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что если бы специальная операция не была начата, то России пришлось бы вскоре столкнуться с военным конфликтом.

Путин также заметил, что Россия не ставила и не ставит себе целью уничтожение Украины. Москва только оказывает определенные противодействия поступкам Киева, передает слова российского лидера РИА Новости.

Президент заявил, что необходимости наносить массированные удары по Украине, по его мнению, на данный момент нет. Он также добавил, что Министерство обороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины. По его словам, из «29 объектов 7 не были поражены».

До этого стало известно, что обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских войск. Союзные войска также активно продвигаются в сторону Терны. В городе в настоящее время малолюдно, власти обеспечивают оставшихся жителей подвозом продуктов питания.