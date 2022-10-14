Путин: Больше нет необходимости в массированных ударах по объектам на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что необходимости наносить массированные удары по Украине на данный момент нет. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

— Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят, — подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что Министерство обороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины. По его словам, из «29 объектов 7 не были поражены».

— Нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае сейчас, пока, — передает слова президента РИА Новости.

Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

По словам главы государства, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль возвышенность в районе населенного пункта Времевка в Донецкой народной республике (ДНР).